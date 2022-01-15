İki kardeşe dehşeti yaşattılar! Çaldıkları telefon yakalattı!

DHA

Hatay'ın Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde 8 Ekim 2020 tarihinde birlikte yaşayan Hüseyin Şen ve kardeşi Mehmet Şen, evde boğaz, parmak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı halde bulundu.

JASAT TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ile Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

OLAYLA İLGİLİ TUTUKLU KALMAMIŞTI

Soruşturma kapsamında S.U. ile olay gecesi evde bulunan E.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden çelişkili beyanlarda bulunan E.C. tutuklandı, S.U. ise serbest bırakıldı. E.C.'de sonraki süreçte tahliye edildi.

SORULARA CEVAP VEREMEMİŞLERDİ

Her ikisi de boğazından yaralandığı için iki kardeşin sözlü ifadesi alınamadı. Kardeşlerden durumu daha iyi olan Mehmet Şen sorulan sorulara göz kırpma yoluyla cevap vermeye çalıştı.

Kardeşlerden Hüseyin Şen 27 Ekim 2020'de, Mehmet Şen ise 15 Aralık 2020'de hayatını kaybetti.

TELEFONLARIN İZİ SÜRÜLDÜ

Olay günü iki kardeşe ait cep telefonlarının evde bulunamamasını göz önünde bulunduran ekipler, HTS kayıtları ve sinyal bilgilerini araştırdı. Araştırmada Mehmet Şen'e ait cep telefonuna Altınözü ilçesinde C.S. adına kayıtlı SİM kart takılı olduğu, C.S.´nin telefonu M.K.´dan onun da S.S.´den aldığı tespit edildi.

CEZAEVİNDE TANIŞMIŞLAR

Ekipler, daha önce de suç kaydı olan S.S.´yi gözaltına aldı. Birden fazla 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan S.S., ifadesinde cezaevinde tanıştığı M.M.´nin kendisine girilecek ev olup olmadığını sorduğunu kendisinin de ablasının da oturduğu mahallede çocukluğundan beri tanıdığı, evlerine sürekli girip çıktığı ve değerli eşyaların bulunduğu Hüseyin Şen´in evine girebileceklerini söylediğini belirtti. S.S., eve gittiklerinde kendisinin gözcülük yaptığını, M.M.'nin ise içeri girdiğini belirtti.

ÇALDIĞI MALZEMELER BULUNDU

Bunun üzerine M.M. de gözaltına alındı. M.M.'nin evinde yapılan aramada, Şen kardeşlerin evlerinden çalınan tarihi kama ile kılıç ele geçirildi. Şüpheliler, dün, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.