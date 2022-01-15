İki kardeşe dehşeti yaşattılar! Çaldıkları telefon yakalattı!

Hatay'ın Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde 8 Ekim 2020 tarihinde birlikte yaşayan Hüseyin Şen ve kardeşi Mehmet Şen, evde boğaz, parmak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı halde bulundu.
JASAT TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ile Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.
OLAYLA İLGİLİ TUTUKLU KALMAMIŞTI
Soruşturma kapsamında S.U. ile olay gecesi evde bulunan E.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden çelişkili beyanlarda bulunan E.C. tutuklandı, S.U. ise serbest bırakıldı. E.C.'de sonraki süreçte tahliye edildi.
SORULARA CEVAP VEREMEMİŞLERDİ
Her ikisi de boğazından yaralandığı için iki kardeşin sözlü ifadesi alınamadı. Kardeşlerden durumu daha iyi olan Mehmet Şen sorulan sorulara göz kırpma yoluyla cevap vermeye çalıştı.
Kardeşlerden Hüseyin Şen 27 Ekim 2020'de, Mehmet Şen ise 15 Aralık 2020'de hayatını kaybetti.
TELEFONLARIN İZİ SÜRÜLDÜ
Olay günü iki kardeşe ait cep telefonlarının evde bulunamamasını göz önünde bulunduran ekipler, HTS kayıtları ve sinyal bilgilerini araştırdı. Araştırmada Mehmet Şen'e ait cep telefonuna Altınözü ilçesinde C.S. adına kayıtlı SİM kart takılı olduğu, C.S.´nin telefonu M.K.´dan onun da S.S.´den aldığı tespit edildi.
CEZAEVİNDE TANIŞMIŞLAR
Ekipler, daha önce de suç kaydı olan S.S.´yi gözaltına aldı. Birden fazla 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan S.S., ifadesinde cezaevinde tanıştığı M.M.´nin kendisine girilecek ev olup olmadığını sorduğunu kendisinin de ablasının da oturduğu mahallede çocukluğundan beri tanıdığı, evlerine sürekli girip çıktığı ve değerli eşyaların bulunduğu Hüseyin Şen´in evine girebileceklerini söylediğini belirtti. S.S., eve gittiklerinde kendisinin gözcülük yaptığını, M.M.'nin ise içeri girdiğini belirtti.
ÇALDIĞI MALZEMELER BULUNDU
Bunun üzerine M.M. de gözaltına alındı. M.M.'nin evinde yapılan aramada, Şen kardeşlerin evlerinden çalınan tarihi kama ile kılıç ele geçirildi. Şüpheliler, dün, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!