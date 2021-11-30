İki kardeş 3 saat arayla kansere yenildi

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Köprücek Mahallesi’nde yaşayan iki kardeşin ölümü yürekleri burktu. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Ahmet Yıldırım (55) önceki gün hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ahmet Yıldırım

Enis Yıldırım'ın haberine göre, 49 yaşındaki Erkan Yıldırım da ağabeyinin ölümünden 3 saat sonra yaşamını yitirdi. İki kardeşin cenazesi Vakfıkebir’de yan yana toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden Erkan Yıldırım