İki acı birden! Biri ağabey biri eski koca kurbanı oldu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde erkek kardeşi tarafından tabancayla vurulan kadın, hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre G.Ö. (34), evde kız kardeşi F.Ö'ye (38) tabancayla ateş etti. Daha sonra zanlının ihbarda bulunması üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen F.Ö'nün cansız bedeni, ambulansla Mucur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polise teslim olan G.Ö, gözaltına alındı. Öte yandan G.Ö'nün olayın yaşandığı anne ve babasının evinden çıkması ve polise teslim olması bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'DA DA KAN DONDURAN CİNAYET
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde eski eşi E.B.'nin bıçaklayıp, tabancayla vurduğu Esma Başeğmez (28) de, hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolunda Öğretmenevi yakınında meydana geldi.
E.B., 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez'i sokakta gördü. Taşıdığı bıçağı çıkaran E.B., Başeğmez'i önce yanağından, ardından boynundan bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde yığılan Bağeğmez'e, E.B. bu kez tabancayla ateş açtı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alınan Başeğmez, bugün hayatını kaybetti. Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Esma Başeğmez'in cenazesi, Kayapınar ilçesinde toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri de kaçan şüpheli yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fotoğraflar: DHA
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