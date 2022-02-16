Mağazadaki iğrenç olayda flaş gelişme!

AA

Son dakika haberler.. İstanbul'da, edinilen bilgiye göre, Şişli'de bir kadının taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

TACİZE UĞRADIĞI SAPTANDI

AA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan çalışmalar kapsamında, 13 Şubat'ta Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde K.N.S isimli kadının tacize maruz kaldığı belirlendi.

74 İŞ YERİ VE MOBESE KAMERASI İNCELENDİ

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında çevredeki 74 iş yeri ve MOBESE kamera görüntüleri detaylı şekilde polis ekipleri tarafından incelendi.

ŞÜPHELİ EVİNE GİRERKEN YAKALANDI

İnceleme sonucu cinsel taciz suçunu işlediği tespit edilen E.Ç. Kağıthane ilçesi Harmentepe Mahallesi'nde bulunan ikamete girdiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Kübra Sevdik, olayın ardından görüntülerle birlikte şikayetçi olmuştu.

GÖRÜNTÜLERDE TACİZ YER ALIYORDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinde elbise reyonunu düzenleyen K.N.S'nin, E.Ç'nin tacizine uğradığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.