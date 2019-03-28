İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO ) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise; yarın (29.03.2019),07:50'de yapılacak olan Kadikoy-Bursa ve 08:05'de yapılacak olan Yenikapi-Bursa seferleri olumsuz Hava Kosullari nedeniyle iptal edildi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE DE İPTAL

Kuzey Ege'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılacak tarifeli tüm feribot seferleri, Bozcaada ilçesine ise bazı feribot seferleri iptal edildi.



Kuzey Ege'de saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından yapılan açıklamada, yarın Gökçeada-Kabatepe hattındaki tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.



Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise şu an için normal olarak devam ediyor.

İZMİR'DE GÜZELBAHÇE VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İzmir’de etkili olan olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle İZDENİZ A.Ş., Güzelbahçe seferlerini yarın sabahtan itibaren geçici süreliğine iptal ettiğini duyurdu.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle yarın sabah saat 7.24 itibariyle Güzelbahçe seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, diğer yolcu ve araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği bildirildi.