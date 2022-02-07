İçişleri'nden 'Isparta Valisi'ne ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir" denildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi: "İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Isparta'da yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuzluklar da gideriliyor. Kentte 3 Şubat'ta etkili olan kar ve soğuk hava, yolları kapatırken, iletken tellerin kopması, direklerin yıkılması ve trafo merkezlerinin arızalanması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşandı.
Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ekiplerince karla kaplanan yollar temizlendi. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin bakım onarım ve acil müdahale ekiplerince elektrik hasarlarının giderilmesi için hummalı çalışma başlatıldı.
Hasarların büyük boyutta olması nedeniyle Sivas, Yozgat, Kastamonu, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Hatay, Denizli'den teknik ekipler Isparta'ya gelerek, çalışmalara katıldı.
Isparta'da 95 köyde, merkezde de 235 noktada hasar tespiti yapıldı. Kentte kriz masası oluşturularak, tüm kurumların seferberliğiyle elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüldü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de cumartesi günü kente gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz de gerek sahada gerekse kriz masasında süreci takip etti.
Sahada 600'e yakın personel, 200'ü aşkın iş makinesinin müdahalesiyle, Isparta il merkezi ile ilçe merkezlerindeki elektrik sıkıntıları dün akşam giderildi.
Merkezdeki çalışmaları tamamlayan ekipler, elektrik sıkıntısı yaşanan köylere yönlendirildi. Köylerdeki elektrik kesintilerinin de bugün içinde giderilmesi bekleniyor.
İSTEYENLER YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
Elektrik kesintisi nedeniyle kent genelinde ısınma konusunda ciddi problemler oluştu. Talepte bulunan vatandaşlar il genelindeki yurtlara yerleştirildi. Isınmaya ve aydınlanmaya yardımcı olması için küçük tüp ve lambalar, telefonlar için de harici şarjlar dağıtıldı.
Öte yandan, Isparta'da salı ve çarşamba günleri yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yağışın herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için kent genelinde çalışma yürütülüyor.
KALDIRIMLARDAKİ KARLAR DA TEMİZLENİYOR
Ayrıca 3 bin 200 cadde ve sokağın ulaşıma açılmasının ardından ekipler, kepçe ve küreklerle kaldırımda biriken kar kütlelerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kar temizliğinin ardından buzlanmayı önlemek amaçlı kaldırımlara kimyasal sıvı sıkılıyor.
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