25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarının evlerinden alabilmeleri için 81 İl valiliğine talimat verdi. Talimata göre, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ile yapılıyor.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimatta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaş ödemelerinin evlerinden alabilmeleri için Vakıfbank, Halkbankası, Ziraat Bankası, PTT ve Denizbank ile mutabakat varıldığı belirtildi. 4 banka ve PTT şubeleri emekli maaş ödemelerinde valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda yapılacağı, ödemelerin yapılmasında öncelik banka görevlilerinde olduğu, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubundan banka şubelerine bildirilecek yetkili kamu görevlileri aracılığıyla yapılacağı ifade edildi.
Talimat kapsamında sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemelerine başlandı. Evden maaş ödemesi şu şekilde oluyor;
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini Valilik/Kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.
Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.
Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor. Sürece ilişkin olarak kullanılacak olan formlar ve süreç bilgiler söz konusu banka şubeleri ve PTT ile paylaşıldı.
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