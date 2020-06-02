Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Mayıs'ta yurt içindeki terörist sayısının 486'ya düştüğünü açıklamıştı. Son dönemde operasyonlara da hız verildi. Peş peşe terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. İstatistiklere göre, 1 Ocak'tan bu güne kadar tam 289 PKK/KCK'LI terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık verilerine göre, 2019' yılında bin 250, 2018 yılında bin 381, 2017 yılında bin 953 ve 2016 yılında ise 3 bin 650 olmak üzere toplam 8 bin 523 terörist etkisiz hale getirildi.

2020 289 2019 1.250 2018 1.381 2017 1.953 2016 3.650 TOPLAM 8.523

"SON TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR"

İçişleri Bakanlığı terörle mücadele net mesajlar verdi, kararlılık vurusu da yapıldı. "Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecek" ifadeleri kullanıldı.