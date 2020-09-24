İçişler Bakanı Süleyman Soylu, 2020'de DEAŞ'ın 152 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

Soylu: "DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemi engellendi. 26.8 ton bomba..." diye konuştu.

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