İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

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22 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında İBB’nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de bulunduğu 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İHALELERDE RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Taner Çetin’in Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olduğu ve Murat Ongun’a bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de bazı şüpheli eylemlerde bulunduğu iddia edildi.

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Soruşturma kapsamında, şüpheli Taner Çetin’in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin ettiği, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları elde ettiği iddia edildi.

Ayrıca, şüpheli Çetin’in MASAK raporuna göre söz konusu satın almalarında ödemeleri direkt Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği de ileri sürüldü.

Şüphelilerden 18'inin gözaltına alındığı öğrenildi.