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        Haberler Gündem UKOME zam oranı | İBB'nin toplu ulaşım zam oranı reddedildi!

        İBB'nin toplu ulaşım zam oranı reddedildi!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:39 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:21
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        İBB'nin toplu ulaşım zam oranı reddedildi!
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 46.09 oranında zam teklifi reddedildi.

        AA'daki habere göre İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığındaki toplantı, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesislerinde yapıldı.

        İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46.09 zam yapılmasını teklif etti. Söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

        Toplu ulaşıma en son temmuzda zam yapıldığını, bunun için akaryakıt, enflasyon ve asgari ücret parametrelerinin dikkate alındığını belirterek, "Enflasyon yüzde 12 civarında, akaryakıtta değişim yok. Asgari ücrette bir değişim oldu. Bizim hesaplamalarımızda zam için ortaya çıkan yüzde 15 gibi bir rakamdır" dedi.

        Toplu ulaşımın ekmek gibi zorunluluk olduğuna dikkati çeken Yücel, yerel yönetimlerin asil görevlerinden birisinin bu hizmet olduğunu anlattı.

        Yücel, bu konudaki sübvanselere merkezi hükümetin de destek verdiğini kaydederek, toplu ulaşımın kentte yaygınlaşması durumunda bireysel araca ilginin azalacağını dile getirdi.

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