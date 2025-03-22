İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Serdar Haydanlı'nın bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. Diğer yandan, şüphelilerin bankalardaki özel kasaları da incelemeye alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

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Gözaltına alınan şüpheli Serdar Haydanlı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında, Serdar Haydanlı'nın serbest bırakıldığını iddia etmişti.

KİRALIK KASALAR KONTROL EDİLDİ

Diğer yandan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin bankalardaki özel kasaları incelemeye alındı. Şüphelilere ait 20 kiralık kasa kontrol edildi. 15 milyon liralık mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında Necati Özkan'ın kasası da var.