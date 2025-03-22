CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında basın toplantısı düzenledi. Özel'in açıklamaları şöyle:

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"İstanbul'un son seçilmiş belediye başkanı, İstanbullular 3 kez sandık başına gittiler ve mührü Ekrem İmamoğlu'nun üstüne bastılar. Oysa 25 yıldır Tayyip Erdoğan ve atadıkları İstanbul'u yönetiyordu. Tayyip Bey'in kendine ya da İstanbullulara önerdiklerine oy verildi, 'İstanbul'a ihanet ettik' dedik. Tayyip Bey geldiğinde 4 gökdelen vardı, şimdi 235 gökdelen var. Bunlardan biri yapıldığında Tayyip Bey yapana küstü.

Bu şehri İstanbulluların emanet ettikleri Ekrem İmamoğlu, dün Beylikdüzü'ndeydik, hikayenin başladığı yerdeydik. Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'a ilk golü attığı yerdeydik. Türkiye siyasetinde yenenler ve yenilenler var. Şu ana kadar yenilmeyen bir tek Ekrem İmamoğlu var. O Tayyip Bey'i ve atadıklarını yendi.

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"İÇERİDE NİYE OLDUĞUNU BİLMEYENLER VAR"

O Ekrem İmamoğlu'na yargı sopasıyla saldırıyorlar. Haksızca, hukuksuzca iş var dedik. Şu anda 106 kişi tutuklu. Gözaltında olan bu kişiler soruluyor... İBB'de ihale alan kim varsa, yetkililer kim varsa isimleri alınmış ve evlerinden toplanmış. 106 kişilik suç örgütü basit tanımdan ibaret. İBB'de aynı anda 325 müfettiş görev yapıyor. İçeride niye olduğunu bilmeyen zavallılar duruyor.

S.H. ŞUBEDEN SERBEST BIRAKILMIŞ

Bunlar nasıl suçlanacak? Allah için bir kanıt yok. İşlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. Gizli tanığın verdiği isim algı operasyonlarını yapıyormuş. İmamoğlu soruşturmasının kilit ismiymiş. Bu firmanın adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı, 100'üncü yıl kutlamalarında İletişim Başkanlığı'nca uygun görülen firmalarla iş yapılacağı genelgesi yayınladı. Fahrettin Altun da bir firmaya yetki vermiş. Bu firmanın sahibi olan arkadaşımız Türkiye Yüzyılı kampanyalarını yapan firma. Bu arkadaşımız 2015'ten bu yana İBB'de çalışıyor. Bu arkadaşımızı da sabah 06.00'da almışlar, getirmişler. Bir kişi şubeden serbest kalmış. Serdar Haydanlı şubeden bırakılmış. Gizli tanığın bütün suçlamalar içerisinde naylon faturaları kesen isim dediği kişi, İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi. Bunu Ekrem Bey'e sordular, bu arkadaşı Ekrem Bey ve biz tanımıyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı tanıyor.

Ben karşıma Adalet Bakanı olur, İletişim Başkanı olur... Eğer cesareti varsa Sayın Cumhurbaşkanı olur, birisini istiyorum. Hepsini aldılar. İBB Başkanımla gözaltındayken bir kez görüşemedim, Serdar Haydanlı kimlerle görüşmüş bir bakalım. Akın Gürlek de şubeye hangi talimatı vermiş?" "HERKES TARAFINI BİLECEK" Buradan merkez medyaya sesleniyorum. CHP seçmeni yüzde 70 seni izler, oraya çıkardığın iki yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın, bütün suçu bize yakarsın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, sizi hedefe koymayan, buna sessiz kaldılar, görmediler diyen, Gezi'de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenleri söylüyorum. Polisin 220 bin dediği, gözün 500 bini gördüğü, drone'nun 1 milyon çektiği gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Diğer firmalarınızı ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi penguen göstermeye devam edin. Çok telefon geliyormuş yukarında, aşağıdan telefon getireceğim size, milyonlardan, on milyonlardan... Restoranına açacaksın yemeği bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yapacaksın, yurt dışından getirdiğin arabayı beni seçmene satacaksın, sonra karşı tarafa geçecek... Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan yukarıdan telefon geliyor diye rezillik yapanlara söylüyorum. Yarın öbür gün genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor. Bir alçaklığın 40 yıl hafımızda yeri var."