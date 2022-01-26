AK Partili Çelik: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki karla mücadele tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; "İBB herkesi tedbire çağırırken bir tek kendisi tedbir almamış. Ortada belediye idaresi adına zaaf olduğu ilk andan itibaren görüldü. İstanbulluya sahip çıkmayan bir belediye yönetimi ortaya çıktı. En basit tedbirlerin bile alınmadığı görüldü. Toplu taşımaya insanların yönlendirilmesi söz konusuyken otobüslere zincir takılmadığı, insanları taşımaya uygun olmadığı görüldü. Bu araçların nasıl savrulduğu görüldü. Daha da acısı krize müdahale etmesi gereken bir kar küreme aracı belediye başkanının yemek yemesi için yolun açılmasına seferber ediliyor. Herkesin siyasi safını İstanbulludan yana, vatandaşımızdan yana olarak değerlendirmesi gerekirken, bu zaafı kimin üzerine yıkarız ile karşı karşıyayız. Bilgilendirmeyi yapması gereken belediye sözcüsünün yurt dışında olduğu öğreniliyor.
"KURUMSAL HAFIZANIN SİLİNDİĞİ GÖRÜLÜYOR"
Bütün bunlar karşısında CHP yönetiminin yapması gereken olaya el koymasıydı. CHP'nin belediyeden haberi yok. İstanbul'a bu kar ilk kez yağmıyor. 2017'de daha fazla kar yağdı. Alınan tedbirlere bakılınca kurumsal hafızanın silindiği görülüyor. Belediyenin kapasitesinden uzaklaştırıldığı bir beyin yıkama faaliyeti görülüyor.
2017'de 1.2 metrelik kar yağıyor. Şimdi ise yağan 80 santim. İstanbul'a o dönem 539 ton solüsyon kullanılmış, 136 bin ton tuz dökülmüş. Bugün ise iki tankerlik solüsyon ve 55 bin ton tuz dökülmüş. CHP sürekli ehliyet, liyakat ve kul hakkı diyor. Şimdi bu açıdan iyi değerlendirmeleri gerekir. Siyasi etiketleme ile bu kadar insanın işten atılması, emeklerinin silinip atılması, bir beyin yıkama faaliyetini net şekilde gösteriyor. İstanbul'da hiçbir şekilde görülmeyecek bir zaaf görüldü.
Krize dönük bir basit bir fotoğraf çekiminden uzak bir yönetim var. Bir yönetimsizlik var. Yönetimin kendisi bir kriz oluşturmuştur.
'İMAMOĞLU BALIKÇIDAYDI" TARTIŞMASI
Bu tarz dönemlerde çekiciler, mobil büfeler konulur. Krize müdahale edecek araçların ve krize müdahale edecek yönetimin kendisinin en büyük kriz olduğu görüldü. Kimin nerede kimle yemek yediği, nerede tatil yaptığı kimseyi ilgilendirmez. Ama kriz varken, İstanbul'da kaos varken İBB Başkanı'nın saatlerini restoranda geçirmesi siyasi bir tartışma olur. Bu doğal bir durumdur. Burada yapılacak şey nedir, doğru bilgilendirmedir.
Bilgilendirmeyi yapan elemanınız yurtdışında. Yurtdışından bilgilendirme yapacaksın, sonra tepki gösteren vatandaşımızı trollük ile suçlayacaksın. Basit bir şekilde şu saat şuradaydık, şunu yaptık diyecektiniz. Bu görüntüler ortaya çıkıyor, CHP'li yöneticiler yenisinden eskisine bu görüntüler eski diyerek buna tepki gösterenleri suçluyorlar.
Sonuçta ne oldu o kişilerin dedikleri doğru çıktı. Seferberlik halinde yalanlama yapan CHP'liler bu sefer seferberlik halinde tweetlerini silmeye başladı. Böyle bir kriz zamanında bırakın krizi yönetmeyi, kendi parti içini bile kontrol edemeyen bir CHP var.
"KRİZ ZAMANINDA BÖYLE BİR GÖRÜŞME YAPILMAZ"
Netice itibariyle çok önemli bir kriz var. Herhangi bir şekilde toplantıyı iptral ettiğinizde bu çok anlaşılır olur. Neticede siyasi bir tecrübesizlik var. Ancak bir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz."
SORULAR VE YANITLAR
(Mobese görüntüsü tartışması) "Kendi takibini kendisi yapar. Herkesin gittiği, İstanbul'da bilinen bir restoran. Muhtemelen orada başkaları da var. İddia ettiği gibi midir, bir sürü insanın girip çıktığı bir yer. Burada mesele İBB Başkanı krizi yönetemediği ile ilgili açıklama yapmak yerine meselenin açığa çıkmasına odaklanıyor."
(Fazıl Say'ın paylaşımı) "Bir sanatçının insani açıdan onbinler mağdur olmuşken, siyasi bir ironi yerine daha hassasiyetle davranmasını isterdim."
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