İmamoğlu'ndan 'balıkçıya' gitti tartışmasına yanıt

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakenti vuran şiddetli, kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi: "865 araç muhtelif hatlardan taşındı. İçlerinde büyük tırlar ve kamyonetler ve daha küçük araçlar da vardı. Mahsur kalan 80 vatandaşımıza erişildi. Bazı köylerimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurtarıldı. Toplam 167 bin kumanya ve mobil malzeme vatandaşlarımıza ulaştırıldı.

Otogarlarımızda insanlar birikti. Bu ortamda 1500'e yakın vatandaşımızı misafir ettik. Gıda ve barınma ihtiyaçlarına katkı sunduk. 1500'e yakın evsiz vatandaşımızı da konuk etmeyi başardık. Şu anda halen 650'e yakın vatandaşımız misafirimiz. Sadece barınma değil gıda ihtiyaçlarını da gideriyoruz. İBB olarak sorumlu olduğumuz alanlarda yağışın başlamasıyla 12 saat içerisinde çalışmalarımıza başladık. Özellikle kendi yetki alanlarımızda yolların kullanılabilmesini sağladık."

"MAĞDUR VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

İmamoğlu ayrıca, "Bugün itibariyle İstanbul’u sorunsuz bir noktaya taşıdık ve bütün sorunları aştık. 20 milyonluk bir kentin sorunsuz bir süreç yaşamasını beklemek hayalcilik olur. Elbette mağdur ettiğimiz yolda 1 saat bile beklettiğimiz vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz tek şey vardır özür dilerim, bunu istemezdik" şeklinde konuştu.

"BALIKÇIYA GİTTİ" TARTIŞMASI

"Bir büyükelçi ile yenilen yemekten bahsediyoruz. Kaldı ki Sayın İngiltere Büyükelçisi daha önce İBB'yi ziyaret etmişti ve akabinde böyle bir buluşmayı tasarlamış bir belediye başkanıyım. 20-25 gün önce belirlemiştik. Gizli değil kamuya açık bir alan. Şeffaf bir yemek. 23 yıldır gittiğim bir restoran. Sayın Büyükelçi bir gün önce Ankara'dan kalkıp İstanbul'a gelmişti. Ben de bir vakit dilimi ayırdım ama tabi ki hususi bir tarafı var. Bir belediye başkanının 1-2 saat bir yere gitmesi kadar doğal bir şey olmaz. Burada genel sekreterimiz var. Öte yandan burada devletin imkanları kullanılarak bir mobese görüntüsünün servis edilmesinin takipçisi olacağım. Ben sayın valiyle görüşümü paylaştım. Kamera kayıtları bir kazanın veya suçun tespiti için kullanılır. Mobese gibi hususların ne için kullanılacağı yazıyor. Bu çok önemli bir meseledir. Takipçisi olacağımı ve hukuki olarak mücadele edeceğimi buradan belirtiyorum. "