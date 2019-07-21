Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından el konulan İngiltere bandıralı tanker Stena Impero'ya, hem Devrim Muhafızları ve hem de bölgede bulunan İngiliz donanmasına bağlı HMS Montrose isimli gemiden talimatlar verildiği ortaya çıktı.

Gemiye gönderilen talimatların ses kayıtları yayınlandı.

Kayıtlarda İran Devrim Muhafızları'nın Stena Impero'ya, "İtaat ederseniz, güvende olacaksınız. Yönünüzü derhal 360 derece çevirin" dediği duyuluyor.

Gemiye gönderilen bu mesajın ardından HMS Montrose'de Stena Impero ile iletişime geçerek, "Burası İngiliz savaş gemisi F236. Uluslararası olarak tanınan bir boğazdan transit geçit yaptığınızı yineliyorum. Uluslararası hukuka göre, sizin geçişiniz bozulamaz, geciktirilemez, aksatılamaz ve engel olunamaz. Lütfen uluslararası bir boğazdan transit geçiş yaptığını doğrulayın" mesajını gönderdi.

Kayıtların bundan sonraki bir bölümünde ise İranlıların, Stena Impero'ya karşı çıkmak istemediklerini söylediği duyuluyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Cuma günü, Körfez'deki kilit gemicilik rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda Stena Impero isimli tankere İran Devrim Muhafızları tarafından el konulmuştu.

Tahran yönetimi geminin uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiğini savunuyor, İngiltere ise geminin Umman sularında olduğunun ve uluslararası bir boğazdan geçtiğinin altını çiziyor.

Cumartesi günü Fars haber ajansı tankere el konulduğu anların görüntülerini yayınlamıştı. Görüntülerde, tankerin etrafı yüksek hızlı botlarla sarılırken, maskeli askerlerin helikopterden gemiye iniş yaptığı görülüyor.

Bölgedeki İngiliz savaş gemisi HMS Montrose'a konuyla ilgili uyarı gittiği ancak geminin duruma müdahale etmek için çok uzakta olduğu belirtilmişti.

İran devlet medyası, gemide bulunan Hint, Letonyalı, Filipinli ve Rus mürettabatın güvende olduğunu ve Bandar Abbas limanında tutulduğunu açıkladı.