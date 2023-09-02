İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) ölümüyle ilgili yargılanan sanık Kaffar Yeğin'in (60) Almanya'da yaşadığı dönemde de cinayet işlediği ortaya çıktı. Hülya Şellavcı'nın damadı, avukat Ensar Aktürk, "Katilin arkadaşı, sanığın Almanya'daki eşini de balta kullanarak öldürdüğünü bize söylemişti. Sanık yakalandıktan sonra mahkemede bu soruldu. Yeğin, eşini öldürmediğini ancak başka bir kişiyi yaraladığını söyledi. Kendisi de bunun araştırmasını talep etti. Mahkeme, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Bu dosyaya ilişkin bilgi bulunup, bulunmadığı soruldu. Karar içeriği bulunmuyor ancak bilgi fişi dediğimiz belgede sanığın Almanya'da bir kişiyi tehlikeli bir şekilde yaralayarak, öldürdüğü ve 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi" dedi.

Bornova'da geçen yıl 22 Ekim'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı.

4 KEZ UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi tarafından Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı.

8 KASIM'DA YAKALANDI

Yeğin 8 Kasım'da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.

"SAVUNMASINDA KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ"

Kaffar Yeğin hakkında "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, "silahla gece vakti yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle, 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, "kadına karşı tehdit", "hakaret", "ısrarlı takip" ve "yaralama" gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Bu dava geçen ay sonuçlandı.

Karar öncesi savunmasında eski eşleri ve kadın arkadaşlarına yönelik hiçbir zaman kötü muamelede bulunmadığını söyleyen sanık Kaffar Yeğin'e, "hakaret" suçundan 8 ay 22 gün, "kadına karşı tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay, "yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay ve "ısrarlı takip" suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.