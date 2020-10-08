Hulusi Akar İtalya'ya gidiyor

Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya’ya gidiyor.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek Bakan Akar’ın ziyareti Doğu Akdeniz ve Libya’da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından dikkat çekiyor.