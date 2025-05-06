HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul oldu
HT Spor Genel Yayın Yönetmenliği görevine Ahmet Selim Kul getirildi
HT Spor Genel Yayın Yönetmenliği görevine Ahmet Selim Kul getirildi.
10 Eylül 2024'te yayına başlayan HT Spor'da Mehmet Ayan'dan boşalan Genel Yayın Yönetmenliği görevine, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak görev yapana Ahmet Selim Kul getirildi.
HT Spor Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, atamaya ilişkin duyurusunda, "HT Spor’da Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Selim Kul, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni olarak atanmıştır. Kendisine yeni görevinde de başarılar dilerim" dedi.