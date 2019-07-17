Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesi davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.Erhan Tuncel, 99 yıl 6 ay hapis, Yasin Hayal, 7 yıl 6 ay hapis, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel’in tutuklanmasına karar verildi. Polis tarafından duruşma salonunda gözaltına alındı.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Duruşmada Erhan Tuncel dışındaki diğer sanıklar sesli ve görüntülü olarak bağlandı. Son sözleri sorulan sanıklardan Ogün Samast, “Biz mahalle arkadaşıyız. Örgütlü bir suç işlemediğimiz aşikardır” dedi.

Erhan Tuncel ise “Vatan sağolsun” dedi.

Osman Hayal, “Kardeşim bir komploya kurban gitmiştir” diye konuştu.

Yasin Hayal ise “Söyleyeceğim bir şey yok” dedi. Ersin Yolcu ise “Örgüt değiliz” ifadelerini kullandı.

Sanık Erhan Tuncel, Trabzon'daki Mc Donald's bombalamasında 6 mağdura karşı " tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs", mala zarar vermek, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin "yardım" ve "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Tuncel’in tutuklanmasına karar verdi. Tuncel polis tarafından duruşma salonunda gözaltına alındı.

YASİN HAYAL 7 YIL 6 AY HAPİS

Sanık Yasin Hayal, “Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMAST 2 YIL 6 AY HAPİS

Ogün Samast ise “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Zeynel Abidin Yavuz, , Hrant Dink’in öldürülmesine yardımda bulunmak ve silahlı suç örgütüne üye olmak suçlarından 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Yavuz’un tutuklanmasına karar verdi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Tuncay Uzundal, Hrant Dink’in öldürülmesine yardımda bulunmak ve silahlı suç örgütüne üye olmak suçlarından 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Uzundal hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA

Sanıklar Ahmet İskender ve Ersin Yolcu “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Salih Hacısalihoğlu ve Osman Hayal ise beraat etti.