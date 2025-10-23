HMGS/2 ve İYÖS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları sorgulama ekranı
HMGS/2 ve İYÖS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 28 Eylül'de düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) sonuçları için 23 Ekim tarihi işaret edilmişti. ÖSYM son dakika duyurusu ile HMGS/2 ve İYÖS sonuçları açıklandı. Adaylar, puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. İşte 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları sorgulama ekranı...
28 Eylül 2025 tarihinde yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Merakla beklenen 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuç belgelerine ÖYSM Sonuç Açıklama Sistemi olan ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden erişebilecek. İşte, 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı…
2025 HMGS/2 VE İYÖS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 87 numaralı soru ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı’nın Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 75 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.''
Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
2025 HMGS/2 VE İYÖS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacak. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.
2025 HMGS/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HMGS VE İYÖS HAKKINDA
Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.
Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar için ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavına girmek için de İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı aranacak.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki defa nisan ve eylül aylarında, İdari Yargı Ön Sınavı ise yılda bir kez eylül ayında yapılacak. Bu sınavlar, 24 Ekim 2019'dan sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024'den sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.
