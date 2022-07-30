"Hiç haberim yok" demişti! Kıskançlık cinayeti!

Antalya Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde, geçen cuma saat 01.00 sıralarında hafif ticari aracın kuru dere yatağına uçtuğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtaki yaralı Hüseyin Serdar Şahin'i çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Hüseyin Serdar Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
VÜCUDUNDA KESİ İZLERİ FARK EDİLDİ
Yapılan incelemede Şahin'in vücudunda kesi izleri fark edildi. İzlerin trafik kazasında meydana gelmediğinin anlaşılması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri cinayet şüphesiyle araştırma başlattı.
SÜRÜCÜ BAŞKA BİRİ ÇIKTI
Güvenlik kamerası kayıtlarını araştıran jandarma, Şahin'in yaralı bulunduğu aracın sürücüsünün farklı bir kişi olduğunu belirledi. Araştırmada Şahin'in cüzdanında Z.B.'ye ait kadının banka kartı bulundu.
ARKADAŞ ARASINDA KADIN HUSUMETİ
Jandarma, Şahin ile Z.B.'nin bir süredir arkadaşlık yaptığını tespit etti. Jandarma karakolunda ifadesi alınan Z.B., Şahin ile arkadaş olduklarını anlattı. Z.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Alparslan Ç. ile Hüseyin Serdar Şahin arasında bu nedenle düşmanlık olduğunu söyledi.
"KİM ÖLMÜŞ HİÇ HABERİM YOK"
Z.B.'nin ifadeleri üzerine soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, Alparslan Ç.'nin, Sarılar Mahallesi'ndeki saklandığı evi belirleyip, operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini gören Alparslan Ç., "Ne olmuş, benim hiç haberim yok. Kim ölmüş, benimle ne ilgisi var?" diye sordu.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan Alparslan Ç., jandarma karakolundaki çapraz sorguda, dini nikahla birlikte yaşadığı Z.B.'ye ilgi gösterdiği için Şahin'le aralarında husumet bulunduğunu söyledi. Olay gecesi tartıştıklarını anlatan Alparslan Ç., Şahin'i sırtından bıçakladığını ve otomobille dere yatağına yuvarlayarak trafik kazası gibi görünmesine çalıştığını itiraf etti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Alparslan Ç., sonrasında jandarma ekiplerine olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılı şekilde anlattı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!