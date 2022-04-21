6 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!

AA

Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan ve son olarak Sultangazi Kent Ormanı'nda görülen hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri harekete geçti.

Sultangazi Kent Ormanı ile Alibey Barajı'ndaki arama çalışmalarına Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet ve Sualtı ekipleri katıldı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarına havadan polis helikopteri ve drone ile de destek verildi.

Ekipler, Sultangazi Kent Ormanı'ndaki arama çalışmaları sırasında Muhammet Aslan'ın cesedini buldu.

Cenazeyi inceleyen ekipler, Aslan’ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Haberi alınca olay yerine gelen Muhammet Aslan'ın amcası Sinan Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğenini 6 gündür aradıklarını ancak bir sonuç elde edemediklerini söyledi.

Yeğeninin internet üzerinden bahis oynadığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine de Aslan, “Canımız yanıyor. Diğer ailelerin canının yanmasını istemiyorum. Burada ailelere çok iş düşüyor. Sanal oyunlar işi nereye getiriyor, görüyorsunuz. Bunları örtbas etmemek lazım.” dedi.

Muhammet Aslan'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.