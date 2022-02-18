Hem baba hem kız! Başkent'te dehşet!

Son dakika haberler... Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Kayalar Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 7'nci katında oturan Ahmet Çetin'in (83) dairesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.
İTFAİYEYE HABER VERDİLER
DHA'da yer alan son dakika haberine göre kısa sürede büyüyen alevler, tüm daireyi sardı. Apartmanda oturanlar, evlerinden çıkıp durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
BABA VE KIZIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, Ahmet Çetin ile kızı Gülfidan Çetin'in (49) cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
ISINMA CİHAZI İDDİASI
Soruşturma sürerken, ilk incelemelere göre evdeki ısınma cihazı nedeniyle yangının çıktığı değerlendiriliyor.
"DAHA ÖNCE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞTI"
Apartman yöneticisi Mehmet Çift, tüpün üstüne taktıkları cihaz nedeniyle yangının çıkmış olabileceğini belirterek, "Hem o ısınma hem de o cihaz olacak iş değil. Onun dışında da Ahmet Amca zaten evi yakmaya eğilimli biriydi.
Daha önce kendini yakmaya çalışmıştı. Akıl sağlığını kontrol için geçenlerde hastaneye gitmişti. Baba ve kızı evde vefat ettiler, ikisi beraber yaşıyordu. Apartmanda sürekli sorun çıkarıyorlardı. Başka akrabaları yok" dedi.
"KAPIYI AÇTIĞIMDA KORİDORU GÖREMEDİM"
Apartmanda oturan Turgut Bulut ise, "Sabah saat 06.00 sıralarında binada gürültü sesleri duydum. Daha sonra da duman kokusu aldım. Kapıyı açtığımda koridoru göremedim. Daha sonra apartman yöneticisi yangın olduğunu ve binayı boşaltmamızı istedi. Biz de hemen dışarı çıktık. Bir süre sonra da baba ve kızının öldüğünü duyduk. Amcanın zaten daha önceden de olayları vardı" diye konuştu.
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