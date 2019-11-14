Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ekipleri bu sabah şafak vakti helikopter ve İHA destekli HDP Gaziantep İl Başkanlığı ile Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Başkanlığı binalarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirdi. Operasyonda HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.