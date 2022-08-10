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TÜİK haziran ayı iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı haziranda yüzde 10.3 oldu.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.5 iken kadınlarda yüzde 13.8 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20.4 olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 47.8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.3 iken kadınlarda yüzde 30.6 olarak gerçekleşti.

Hem istihdamın hem de işsizliğin aynı anda gerilemesinin nedeni işgücüne katılımın düşmesi oldu. Türkiye'deki toplam işgücü haziranda 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 53.2'ye düştü. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.3, kadınlarda ise yüzde 35.5 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Haziran 2022:

