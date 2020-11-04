Meteorolojiden 26 ilde sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2),Mersin’in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı yönlerden hafif ara sıra orta, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2),Mersin’in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.
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