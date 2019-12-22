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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE ARTIYOR

Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 100 KM'Yİ BULUYOR

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 18, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 13, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 19, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 16, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu.

KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

SİVAS: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

ARTVİN: 12, Az bulutlu.

SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 17, Az bulutlu.

ERZURUM: 4, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

KARS: 7, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

MALATYA: 7, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

VAN: 8, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

GAZİANTEP: 14, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu ve açık.