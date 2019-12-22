22 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKŞAM SAATLERİNDE ARTIYOR
Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 100 KM'Yİ BULUYOR
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde beklenen sıcaklıklar...
ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu.
İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
İZMİR: 18, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA: 13, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA: 19, Parçalı bulutlu.
ANTALYA: 16, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu.
KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.
SİVAS: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.
ARTVİN: 12, Az bulutlu.
SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu.
TRABZON: 17, Az bulutlu.
ERZURUM: 4, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.
KARS: 7, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.
MALATYA: 7, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.
VAN: 8, Az bulutlu ve açık.
DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.
GAZİANTEP: 14, Az bulutlu ve açık.
ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu ve açık.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!