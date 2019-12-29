29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm),yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|29 Aralık Pazar
|3
|8
|59
|86
|29
|-2
|22,6
|5,5
|11
|30 Aralık Pazartesi
|5
|10
|78
|86
|48
|-2,1
|18
|5,9
|11
|31 Aralık Salı
|7
|10
|67
|86
|48
|-1,4
|19,3
|6,3
|11,4
|01 Ocak Çarşamba
|3
|8
|67
|88
|31
|-1,2
|22,4
|5,7
|11,7
|02 Ocak Perşembe
|5
|9
|58
|87
|31
|-2,2
|19,4
|5,6
|10,7
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