6 ilde kar var, sıcaklıklar artıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu