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SON DAKİKA! Hatay'da deprem oldu! 4 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Son dakika haberine göre; Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 4 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

04.06.2020 - 21:35 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay deprem

Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD, saat 21:15'te Hatay'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.41 kilometre olarak açıklandı. İşte, 4 Haziran son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER HARİTASI

AFAD son depremler listesini aşağıdaki linke tıklayrak öğrenebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 4 HAZİRAN 2020

2020.06.04 21:15:11 36.8458 36.2392 5.0 -.- 3.4 3.5 DORTYOL (HATAY) İlksel
2020.06.04 21:01:18 35.9447 27.4882 26.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.04 20:18:33 39.1647 27.2312 8.3 -.- 2.1 -.- YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.06.04 20:00:38 39.1968 28.9187 9.9 -.- 1.9 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.06.04 19:16:52 35.2385 28.6293 6.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.04 19:15:31 36.0345 29.0115 18.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.04 17:37:00 36.9643 27.4477 5.4 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.04 17:02:25 38.4848 25.7730 5.0 -.- 2.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.06.04 16:00:49 35.2305 26.9372 9.7 -.- 2.5 2.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.04 15:35:30 40.3757 26.0920 5.3 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.06.04 15:14:49 40.3690 26.1035 2.1 -.- 3.1 3.1 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.06.04 15:01:52 36.3918 33.9218 10.6 -.- 1.8 -.- SILIFKE (MERSIN) İlksel

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