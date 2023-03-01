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Hatay'da 23 gün sonra enkaz altından köpek kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden 23 gün sonra enkaz altından bir köpek kurtarıldı. Aleks isimli köpek tedavi altına alındı

Giriş: 01.03.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hatay'da 23 gün sonra enkaz altından köpek kurtarıldı
DHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından 22 gün sonra canlı kurtarılan "Aleks" isimli köpek, tedavi altına alındı.

Akcurun Mahallesi'nde yaşayan Murat Arıcı, dün, üstü samanlık altı da ahır olarak kullanılan 2 katlı binanın yıkılması sonucu enkazda kalan husky (Sibirya kurdu) cinsi köpeğinin sesini duyunca kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ile Konya Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri evin enkazında çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından köpek, sıkıştığı yerden sağ kurtarıldı.

Bitkin halde bulunan köpek, tedavisi için HAYTAP Sahra Hastanesi'ne götürüldü.

Aleks'i enkazdan çıkaran HAYTAP gönüllüsü Osman Polat, AA muhabirine, depremlerde hayvanların da büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

Afetin 22. gününde köpeği enkazdan sağ çıkarabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Polat, "Enkazda yapılan dinlemede köpeğin canlı olduğunu anladık. Alan çok küçüktü, enkazın altında kalmıştı. Küçük bir delik vardı köpeğin sadece burnu sığacak şekilde bir delikti. Orayı keserle kazdım, elimle bayağı açarak demirleri kestik. Köpeğe bir şekilde ulaştım." diye konuştu.

Aleks'in kilo kaybettiğini vurgulayan Polat, hayvanın genel sağlık durumunun ise iyi olduğunu kaydetti.

Köpeğin tasmasının da bağlı olduğunu anlatan Polaz, "Bir mucizeydi gerçekten. 22 gün hiçbir şey yemeden içmeden o deliğin içinde hayatta kalması gerçekten bir mucize." dedi.

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