Hastaneyi savaş alanına çevirdi! İfadesi şoke etti

Orhan Dağlı, geçen hafta cuma günü özel bir hastanede kızı İremnur D.'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Orhan Dağlı, kızından kendisiyle birlikte eve dönmesini istedi.
DHA'nın haberine göre kızı bu isteğe olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında kızına şiddet uygulayan Orhan Dağlı, kendisine engel olmak isteyen sağlık görevlilerine de bıçakla saldırdı.
KIZINI DÖVDÜ, GÖREVLİYİ BIÇAKLADI
Bıçağı etrafına savurup yanına kimseyi yaklaştırmayan Dağlı, ambulans şoförü Bülent Arık'ı iki kolundan yaraladı.
Hastanede tedaviye alınan Arık´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bıçakla hastane içinde korku dolu anlar yaşattıktan sonra kaçan Orhan Dağlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
'KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAK ÇEKTİM'
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Dağlı, savcılık sorgusunda kendisini korumak için bıçak çektiğini öne sürdü.
Dağlı, "Ben epilepsi hastasıyım. Olay tarihinde hastaneye kızımın yanına gittim. Kızımla aramda ufak bir tartışma oldu. Daha sonra dışarı çıktım, üzerime 10-15 kişi gelince kendimi korumak için bıçak çektim. Rahatsızlığımdan dolayı ilaç kullandığım için böyle bir şey olmuş olabilir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.
Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Orhan Dağlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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