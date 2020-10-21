Hakan Taşıyan'dan haber var!

Şarkıcı Işın Karaca ise bugün Taşıyan ile ilgili olumlu bir haber verdi.

Karaca, "Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.