Korona vakalarının artmaya devam etmesi nedeniyle son dakika haftaiçi sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katılacak, ardından basın açıklaması yapacak. Gözler yeni bir sokağa çıkma yasağı gelecek mi diye Bakan Koca'ya çevrildi.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Haftaiçi sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı ancak Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika haftaiçi sokağa çıkma yasağı açıklaması gelecek mi merak konusu.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARA HER GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise

belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.