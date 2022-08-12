Son dakika: Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Ağustos Türkiye hava durumu raporu... - En son haberler

"İstanbul’da parçalı bulutlu gökyüzü fotoğraflık manzaralar sunmayı sürdürürken, rüzgarın gölgede ferahlattığı, güneş altında ise o ışınların yakıcılığını hissettiğimiz bir hafta sonu geçireceğiz" diyen Öztel, yazısına şöyle devam etti: Pazar gecesi Trakya üzerinden havayı değiştirecek yeni bir yağışlı hava sokulacak görünüyor. Edirne-İstanbul arasında Pazar gecesi yağmaya başlayıp Pazartesi gün içinde kuvvetlenecek yağmur bekliyoruz.

İSTANBUL'DA PAZARTESİYE DİKKAT Fotoğraf: İHA Hava tahminleri İstanbul’da yeniden turuncu uyarıyı gündeme getirebilir (geçtiğimiz perşembe olmadı ama pazartesi kuvvetli yağabilir). Hava sıcaklıkları Akdeniz’de ve güney Ege’de insanlar ve tüm canlılar için daha rahat koşullarda seyrediyor, örneğin Antalya hafta sonu 32 derece. Sadece 32 mi? diyebiliriz fakat havanın bağıl nem oranı diye tarif ettiğimiz nem oranı %70 ila %80’lere çıkmış durumda.

NEM ORANI YÜZDE 80'LERE ÇIKMIŞ DURUMDA Fotoğraf: İHA Adeta havanın içinde özgürce gezen gaz halindeki suyun içinde yaşıyoruz, gece oldukça rahatsız edici hale gelebilen ve uyku sorunlarımızı arttıran bu durum gelecek hafta sürecek görünüyor." İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN