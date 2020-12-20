Altın fiyatları düşüyor! Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? 20 Aralık 2020 altın fiyatları merak ediliyor. Güncel Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 462,29 liradan, çeyrek altın ise 754,63 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 19 Aralık 2020 altın fiyatlarında son durum...