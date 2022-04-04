Hafriyat kamyonu viyadüğe çarptı! Dorsesi asılı kaldı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolunda meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Ümraniye istikametine giden 34 ERJ 819 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı.

Dorse, bağlantı yolunda bulunan viyadüğe çarptı. Dorse viyadükte asılı kalırken, kamyon 100 metre ileride durabildi.

Şoför kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle bağlantı yolunda tek şerit trafiğe kapatıldı. Dorse ise vinçle kurtarıldı.