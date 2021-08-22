Habertürk Afganistan'da

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Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Taliban'ın 20 yıl sonra yönetimi ele geçirdiği Afganistan'a gitti.

Ersoy, sıcak gelişmelerin yaşandığı başkent Kabil'deki ilk izlenimlerini şöyle anlattı: "Afganistan'a dağlık bir bölge olan CelalabadCelalabad üzerinden geldik. Henüz çok yeni çok sıcak izlenimlerimiz. Aslında Afganistan'a gelmek değil Pakistan'dan çıkmak oldukça zor oldu. Pakistan'dan çıktığımız zaman bir koridorla karşılaştık. Tek bir kişi Afganistan'a girmiyordu. Ancak Pakistan'a doğru bir yoğunluk vardı. Kabil'deki havaalanında ise çekimlere Taliban'ın izin vermediğini öğrendik. Taliban'ın kontrol ettiği noktalarda ise herhangi bir denetime denk gelmedik. Yolda bazı ABD araçlarının patlatıldığını da gördük. Taliban'ın ise ABD'nin bıraktığı silahları kullandığını gözlemledik. Kabil'de bir çatışma ortamı olmadığını da söyleyebiliriz.

Öte yandan NATO'ya bağlı hava üssünde tahliyeleri gerçekleştiren kargo uçaklarının sürekli olarak iniş ve kalkışları söz konusu. Taliban'ın kontrol ettiği noktalarda da onlara ait beyaz bayrakları gördük. Bunun yanında yol boyunca Afgan bayraklarının da dalgalandığını gözlemledik. Ayrıca iki bayrağın da kullanılmasının müzakere edildiğini öğrendik."