26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da 14 resmi hafriyat döküm sahası var. Kaçak dökümleri engellemek için hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi de bulunuyor. Ancak alınan tedbirlere rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin önüne geçilemiyor.
DHA'nın haberine göre, döküm için para vermek istemeyenler belirlenen sahalar dışına kaçak olarak hafriyat ve moloz döküyor. Bu alanlardan biri de Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe semti. Fikirtepe'de sokak aralarına ve bazı özel mülklere kaçak şekilde hafriyat ve moloz dökülüyor. Bölgede yaşayanlar kaçak dökümlerin gece saatlerinde, plakaları sökülen kamyonlarla yapıldığını belirtiyor
"ENGEL OLMAYA ÇALIŞINCA ARABAYI ÜZERİMİZE SÜRÜYORLAR"
Kaçak döküm yapan kamyon sürücülerini uyardığını belirten esnaf İsmail Gören, "Kamyonlar plakaları sökülmüş vaziyette geliyor. Dökmeye çalışıyorlar. Engel olmaya çalışıyoruz ve bazen engel oluyoruz. Arabayı üzerimize sürüyorlar. Kadıköy Belediyesi'nden zabıtalar geliyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok halk olarak. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulunduk, Beyaz Masa'yı aradık. Yok yani önüne geçemiyoruz. Gece geç saatlerde dökülüyor" şeklinde konuştu.
"BELEDİYEYİ SÜREKLİ ARIYORUM, ÇOK DUYARSIZ DAVRANIYORLAR"
Fikirtepe'de evi bulunan Rüstem Yağcı, kaçak dökümlerin gece saatlerinde yapıldığını belirterek yaptığı ihbarlardan sonuç alamadığını ifade ediyor.
Yağcı, "Genelde gece saat 3 gibi döküyorlar. Bir kere gürültüyle uyandım. Ancak o an döktü. Hiç kayıt falan da alamadım. Gece kimsenin olmadığı saatlerde döküyorlar. Ben sürekli hem Kadıköy Belediyesi'ni hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arıyorum. Ancak bu konuda çok duyarsız davranıyorlar. Bu bölgenin sahibi yok. Kadıköy Belediyesi'ni aradığımızda sizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradığınızda dinlemeden sizi Kadıköy Belediyesi'ne yönlendiriyorlar. 15, 20 gün öncesine kadar çok daha fazlaydı. Onlar temizlendi. Burası Anadolu Yakası'nın çöplüğü haline geldi. Sürekli buraya atık atıyorlar. Zabıta gece burada bir veya iki defa tur atsa kesinlikle böyle bir şey yapılamaz. Ağır cezaları var bunun. Kamera sistemi kurulabilir. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kamera sistemi kurulması yönünde dilekçe verdim ama ilgilenmiyorlar" ifadelerini kullandı.
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