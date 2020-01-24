24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gece saatlerinde duba ve iş makinesi yardımıyla kapattıkları yolda yer altı kablolarını çalan hırsızlar polisi dikkati sayesinde yakalandı.
Akılalmaz olay, Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde geçen çarşamba günü saat 02.50 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde sokak üzerinde alt yapı çalışması yapıldığını görüp şüphelenen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, yolu dubalarla ve iş makinesiyle kapatan şahısları inceledi.
İŞÇİ BİLE TUTTULAR
Şahısların davranışlarından şüphelenen polis ekipleri yaptıkları kontrollerde izin belgelerinin sahte olduğunu belirledi. Türkmenistan doğumlu C.J. ve A.J. ile Türk vatandaşı K.M.T., S.A. polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların ardından rögar kapağının altına saklandığı tespit edilen Ş.Y. isimli şahıs da gözaltına alındı.
BENZER SUÇLARDAN KAYIT ÇIKTI
Şahısların benzer suçlardan kayıtları olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bu yöntemi kullanarak hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Olayda kullanılan iş makinesi ve diğer suç eşyalarına mahkemece tedbir kararı ile el konulurken, yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORGUDA İTİRAF ETTİLER
Şahısların yapılan sorgularında Türkmenistan uyruklu A.J. ve C.J. isimli şahıslar kendilerini Ş.Y. isimli şahsın amele olarak tuttuğunu ve birkaç günde bir İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gündüz ve gece kablo hattının olduğu yer altı rögar hatlarına girerek kablo çıkardıklarını söylediler.
Türkmen iki şahıs işleri Ş.Y. ve kepçe operatörü S.A.'nın organizesinde yaptıklarını belirttiler. K.M.Y. isimli şahıs ile yapılan görüşmede ise Ş.Y. isimli şahsın oğlu olduğunu, babasının önceden Türk Telekom'da çalıştığını, uzun süreden beri bu işi yaptığını ve kendisinin de yaklaşık bir haftadır babasına eşlik ettiğini söyledi. Olayın organizesini S.A. ile babasının yaptığını ancak çıkarılan kabloların nereye götürüldüğü ve nasıl satıldığı hakkında bilgisinin olmadığını bildirdi.
KAMERAYA YANSIDI
İş makinesiyle altyapı çalışması yapıyor süsü vererek kablo hırsızlığı yapan şahısların yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dubalarla ve iş makinesiyle gelen şahısların yolu kapattıkları görülüyor. Rögar kapağından girerek kabloları çalan şahısların polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandığı anlar da kameralara yansıdı.
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