Yerel gazete sahibiydi! Bürosunda ölü bulundu!

İstanbul Avcılar'da, yerel bir gazetenin sahibi olduğu öğrenilen Sadettin Erşahin'den (75) yakınları bir süredir haber alamadı.

DHA'da yer alan habere göre Erşahin'in, Merkez Mahallesi Camii Sokak'taki bürosundan koku geldiğini fark eden çevredekiler polise ihbarda bulundu.

Çilingir ile kapıyı açan ekipler, Erşahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Erşahin'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.