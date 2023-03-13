Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İstanbul Avcılar'da yerel gazete sahibiydi! Sadettin Erşahin bürosunda ölü bulundu!

Yerel gazete sahibiydi! Bürosunda ölü bulundu!

İstanbul Avcılar'da, yerel bir gazetenin sahibi olan 75 yaşındaki Sadettin Erşahin, bürosunda ölü bulundu. Polis, Erşahin'in ölümüyle ilgili çalışma başlattı

Giriş: 13.03.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İstanbul Avcılar'da yerel gazete sahibiydi! Sadettin Erşahin bürosunda ölü bulundu!
Yerel gazete sahibiydi! Bürosunda ölü bulundu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Avcılar'da, yerel bir gazetenin sahibi olduğu öğrenilen Sadettin Erşahin'den (75) yakınları bir süredir haber alamadı.

OFİSTEN KOKU GELMESİYLE FARK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Erşahin'in, Merkez Mahallesi Camii Sokak'taki bürosundan koku geldiğini fark eden çevredekiler polise ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

Çilingir ile kapıyı açan ekipler, Erşahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Erşahin'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan genç kız kurtarılamadı
Elektrik akımına kapılan genç kız kurtarılamadı
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga
ABD'de Signature Bank da iflas etti
ABD'de Signature Bank da iflas etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.