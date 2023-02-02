Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi! Sabah ölü bulundu!

Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Eşinden ayrıldığı öğrenilen annenin polise verdiği ifadede, oğlunun gece ateşlendiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.