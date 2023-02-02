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Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi! Sabah ölü bulundu!

Uşak'ta, 5 yaşındaki Yaman D., evlerindeki yatağında ölü bulundu. Çocuğun annesi polise verdiği ifadesinde oğlunun gece ateşlendiğini söyledi. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Giriş: 02.02.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi! Sabah ölü bulundu!
Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi! Sabah ölü bulundu!
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AA

Uşak'ta, Kemalöz Mahallesi'ndeki evde Yaman D.'nin (5) hareketsiz yattığını fark eden anne F.Ş, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

AA'da yer alan habere göre eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GECE ATEŞLENDİ İDDİASI

Eşinden ayrıldığı öğrenilen annenin polise verdiği ifadede, oğlunun gece ateşlendiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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