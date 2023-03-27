Tutuklu müteahhitten "Pes" dedirten savunma!

AA

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki, 7.7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Mete Apartmanı'nın 17 Şubat'ta tutuklanan müteahhidi Muzaffer Mete'nin savcılık ifadesine ulaşıldı.

"1997'DE YAPIMI BAŞLADI 2000'DE TAMAMLANDI" AA'da yer alan habere göre binanın 1997 yılında yapımına başlandığını belirten Mete, "Mete Apartmanı 2000 yılında tamamlandı. Binanın elektrik teknik uygulama sorumluluğunu ben yaptım. İnşaat mühendisi olarak ise Atilla Tuğran görev aldı" ifadesini kullandı.

"BAZI SAKİNLER EŞYALARINI ALMAK İÇİN İÇERİ GİRMİŞ" Mete Apartmanı'nın yapıldığı tarihteki yönetmeliğe uygun inşa edildiğini savunan Mete, şunları kaydetti: "Binanın müteahhitliğini ben yaptım. Gündüz vakti yaşanan ikinci depremden önce kimse bu kadar şiddetli deprem olacağını tahmin etmediğinden bazı sakinler eşyalarını almak amacıyla evlerine girmişler.

"İLK DEPREMDE BİNANIN BİR KISMI YIKILDI" Maalesef yaşanan ikinci deprem nedeniyle binanın yıkılması sonucu göçük altında kalarak vefat etmişlerdir. Bina her katta üç daire olacak şekilde inşa edilmiştir. İlk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı. Diğer iki kısmı sağlam şekilde ayakta duruyordu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİNDEN GEÇEMEMİŞTİ Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat'ta, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat'ta tutuklanmıştı. Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, arasında Mete Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti.