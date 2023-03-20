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TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı! Ölüler ve yaralılar var!

İstanbul Tuzla'da, TEM Otoyolu' nda TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapatıldı

Giriş: 20.03.2023 - 08:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İstanbul Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı! Ölüler ve yaralılar var!
DHA

İstanbul Tuzla'da kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkiinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Ömer Erova yönetimindeki TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetimindeki İETT otobüsüne ve otobüs için yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.

İETT ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

YOL BAKIM ÇALIŞANI HASTANEDE CAN VERDİ

Hastaneye kaldırılan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANKARA İSTİKAMETİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken olay araçların yoldan kaldırılması için vinç çağrıldı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

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