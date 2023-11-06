Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 60 yaşındaki C.Ç., tartıştığı 39 yaşındaki Ferhat Kılıç´ı pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı. Olayın ardından C.Ç.'nin kendisini motosikletle bekleyen arkadaşıyla kaçması kameraya yansıdı
Samsun'da cinayetle biten olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi´nde meydana geldi.
POMPALI TÜFEKLE VURDU
DHA'da yer alan habere göre C.Ç. (60) ile Ferhat Kılıç (39) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında C.Ç., pompalı tüfekle Ferhat Kılıç´ı vurdu.
MOTOSİKLETLE KAÇTI
Çevredekilerin müdahale ettiği C.Ç., kendisini beleyen arkadaşıyla motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kılıç´ın hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Kılıç´ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.