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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga! - Güncel Samsun haberleri

        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, 60 yaşındaki C.Ç., tartıştığı 39 yaşındaki Ferhat Kılıç´ı pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı. Olayın ardından C.Ç.'nin kendisini motosikletle bekleyen arkadaşıyla kaçması kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:56
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        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
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        Samsun'da cinayetle biten olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi´nde meydana geldi.

        POMPALI TÜFEKLE VURDU

        DHA'da yer alan habere göre C.Ç. (60) ile Ferhat Kılıç (39) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında C.Ç., pompalı tüfekle Ferhat Kılıç´ı vurdu.

        MOTOSİKLETLE KAÇTI

        Çevredekilerin müdahale ettiği C.Ç., kendisini beleyen arkadaşıyla motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kılıç´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

        Kılıç´ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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