04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 25. haftasında 6, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu haftaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
6 Mart Cuma
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
7 Mart Cumartesi
14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır
17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya
17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük
8 Mart Pazar
13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Mart Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler
TFF 1. LİG
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
6 Mart Cuma:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay: Emre Malok
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker
7 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ramazan Keleş
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak
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