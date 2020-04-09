Malum, Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol dünyasında aksiyon bıçak gibi kesildi. Sadece müsabakalar açısından değil, transfer ve gelecek planlaması açısından da... Fenerbahçe'nin teknik adam arayışında olduğu bilinen bir gerçek. Ancak o arayış da şu günlerde sekteye uğramış durumda...