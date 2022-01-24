RTÜK'ten TELE 1'e ceza

AA

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul Başkan Ebubekir Şahin'in çağrısıyla bugün olağanüstü toplandı.

TELE 1 ekranında Kabaş'ın yaptığı açıklamaların görüşüldüğü toplantıda, RTÜK İzleme Uzmanı raporu değerlendirildi.

Sedef Kabaş'ın hakaret içeren sözleri sarf ederken program sunucusunun da herhangi bir müdahalede bulunmadığı belirtilen raporda, aksine yapılan hakaretleri onaylamasının, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan beklenen kamusal yayıncılık sorumluluğuyla bağdaşmadığı görüşü yer aldı.

Raporu ayrıntılarıyla inceleyen RTÜK, halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli sözlerin, "toplumda kin ve düşmanlığı tahrik edecek veya toplumda nefret duyguları oluşturacak" mahiyette olduğuna kanaat getirdi.

BEŞ KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI

Yapılan oylama sonucunda TELE 1'e beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Aynı programın başka bir bölümünde de Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Musavat Dervişoğlu ve Engin Altay'ın "toplumsal çatışmayı körükleyecek şekilde halk arasında ötekileştirmeye neden olacak söylemleri" nedeniyle kanala yüzde 3 idari para cezası verdi.

FOX TV'YE İDARİ PARA CEZASI

Vatandaş bildirimleri ışığında hazırlanan FOX Ana Haber raporunu da görüşen RTÜK, FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin "bilgi yerine duygu yoğun habercilik" yaparak kişisel kanaatlerini ön plana çıkardığı, "polemiğe varan sözler ve üslup içinde, zaman zaman sesini yükselterek müstehzi denilebilecek nitelikte, yer yer abartılı el, kol ve parmak hareketleriyle" aktardığı gerekçesiyle yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.