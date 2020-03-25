Putin'den koronavirüs açıklamaları!

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyon kanallarından yaptığı halka hitap konuşmasında Kovid-19 ile ilgili ülkedeki önlemleri duyurdu. Putin, 22 Nisan tarihinde gerçekleşecek anayasa referandumunun erteleneceğini, gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurdu.
Televizyon programında ulusa seslenen Putin, "Doktorların açıklamalarına göre yeni seçim tarihine karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonominin ciddi bir baskı yaşadığını belirten Putin, işini kaybeden vatandaşlara hükümet tarafından destekte bulunulacağını açıkladı.
Bu tedbirlerin virüsün yayılmasını engellemek için alındığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı, vatandaşlar için bu süreçte en güvenli yerin evleri olduğunu vurguladı.
Putin, Rusya’da tüm çalışanların bu hafta sonu başlamak kaydıyla gelecek hafta sonuna kadar idari izinli sayılacağını da ilan ederek, "Şimdi hastalığın hızlı yayılma tehdidini önlemek son derece önemlidir. Bu yüzden gelecek hafta maaşların kesilmemesi şartıyla çalışanların idari izinli sayılacağını ilan ediyorum. Yani bu hafta sonu ilave edilerek, 28 Mart - 5 Nisan tarihleri izin yapılacak." ifadelerini kullandı.
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Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisine dair çeşitli tedbirler alınacağını anlatarak, "Her ay çocuklu ailelere çocuk başına 5 bin ruble ödenecek. Gelirleri yüzde 30’dan fazla düşenler için tüketici ve konut kredilerine yönelik cezalar ertelenecek." dedi.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin geciken vergi ödemeleriyle ilgili cezaların erteleneceğini anlatan Putin, “Ekonomik açıdan zor durumda olan şirketlere iflas ilanı halinde 6 aylık moratoryum hakkı verilecek. Ayrıca şirketlerin temettü olarak yaptığı ödemelerin yurt dışına çıkarılması halinde yüzde 15 vergi uygulanacak." diye konuştu.
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